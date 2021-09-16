Экономика

17:36 16.09.2021

МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

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МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу позднее в этом месяце, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг, отказавшись уточнять конкретные даты.

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)… Дискуссии продолжаются", – ответил он на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало работы миссии 18 сентября. По его словам, Украина ожидает $750 млн второго МВФ по программе stand-by в конце ноября - начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.

Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.

Теги: #миссия #виртуал #мвф
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