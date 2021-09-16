Экономика

16:09 16.09.2021

Бюджет Киева в 2022 году составит около 65 млрд грн - Кличко

1 мин читать
Бюджет Киева в 2022 году составит около 65 млрд грн - Кличко

Бюджет Киева в 2022 году составит, по расчетам, около 65 млрд грн, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополученное из-за пандемии, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам мэра столицы, почти треть бюджета направят в сферу образования. Значительную часть средств также выделят на медицину, транспорт, строительство и ремонт дорог.

"Традиционно почти треть бюджета мы направим на образование. Это более 500 детских садов, более 500 школ, высших учебных заведений. Это заработная плата преподавателей. На втором месте - медицина. В условиях пандемии нам нужно поддерживать медиков", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что только в этом году, из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд грн.

Теги: #киев #бюджет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:44 15.09.2021
Кличко наградил общественные организации, которые успешно реализовали свои инициативы в столице

Кличко наградил общественные организации, которые успешно реализовали свои инициативы в столице

14:39 15.09.2021
Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

14:25 14.09.2021
Генплан Киева проходит финальный этап доработки – КГГА

Генплан Киева проходит финальный этап доработки – КГГА

13:22 14.09.2021
На территории столичного колледжа не обнаружили никаких опасных устройств – полиция

На территории столичного колледжа не обнаружили никаких опасных устройств – полиция

13:12 14.09.2021
Кабмин предлагает предусмотреть дефицит госбюджетна-2022 на уровне 188 млрд грн - премьер

Кабмин предлагает предусмотреть дефицит госбюджетна-2022 на уровне 188 млрд грн - премьер

11:45 14.09.2021
В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании колледжа, эвакуированы более 100 человек

В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании колледжа, эвакуированы более 100 человек

05:16 14.09.2021
В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

03:46 14.09.2021
Метро в Киеве будет работать на час дольше в ночь на среду из-за футбола, но три станции могут закрывать на вход

Метро в Киеве будет работать на час дольше в ночь на среду из-за футбола, но три станции могут закрывать на вход

01:02 13.09.2021
В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с автомобилем полиции, патрульные госпитализированы

В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с автомобилем полиции, патрульные госпитализированы

22:02 12.09.2021
В Киеве пьяный водитель стал причиной масштабного ДТП с участием восьми автомобилей, пять человек госпитализированы

В Киеве пьяный водитель стал причиной масштабного ДТП с участием восьми автомобилей, пять человек госпитализированы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МХП вернулся к логотипу "Наша Ряба"

Проект госбюджета-2022 предусматривает сокращение финансирования Минреинтеграции на 41,5%

В проект госбюджета-2022 заложена зарплата медиков от 13,5 тыс. грн - Ляшко

Кабмин зарегистрировал в Раде проект закона о госбюджете-2022

Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

ПОСЛЕДНЕЕ

Литва опасается газового кризиса в Европе

МХП вернулся к логотипу "Наша Ряба"

Проект госбюджета-2022 предусматривает сокращение финансирования Минреинтеграции на 41,5%

Пожар на электроподстанции в Британии вывел из строя ключевой силовой кабель до марта 2022 года

Предприятия ТКЭ будут инициировать всеукраинские акции протеста, если правительство не разрешит отраслевой кризис до 1 октября

Проект госбюджета-2022 предусматривает госгарантии в объеме 78 млрд грн

Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Минобороны на 11,3%

Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Кабмина на 7% по сравнению с 2021 годом

Проект госбюджета-2022 - это стоп-кран развития экономики, убежден Гройсман

Цена продажи э/э "Центрэнерго" на РДД на этой неделе превысила 2 тыс. грн/МВт-ч

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА