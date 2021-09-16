МХП вернулся к логотипу "Наша Ряба"

Агрохолдинг МХП решил возобновить поставки куриного мяса в торговые сети под логотипом "Наша Ряба" после смены его на "Та сама курочка" в августе текущего года, говорится в сообщении бренда "Наша Ряба" в Facebook.

"За этот месяц мы убедились, что вы с нами на одной волне и узнаете любимую курочку даже без логотипа. Мы вернули ту же курочку в обычном виде", - говорится в сообщении торговой марки.

Как сообщалось, в середине августа 2021 года глава правления агрохолдинга Юрий Косюк сообщил об отказе от дальнейшего использования логотипа "Наша Ряба" на производимой группой компаний курятине, под которым МХП реализовывал продукцию с 2002 года, вместо этого будет использоваться логотип "Та сама курочка".

Инвестиционная компания In Venture в августе 2021 года проанализировала динамику изменения стоимости украинских брендов. По ее данным, стоимость бренда "Наша Ряба" агрохолдинга МХП в 2020 году снизилась на 15,3% по сравнению с 2019 годом – до $160 млн. Бренд занял 10-е место в рейтинге самых дорогих торговых марок Украины.

Также сообщалось, что МХП в начале сентября продал за 160 тыс. грн 20 цифровых копий (NFT) логотипа "Нашей Рябы" - одной из наиболее известных своих торговых марок. Сделка состоялась на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, где компания выставила 20 логотипов данной ТМ, каждый из которых представляет соответствующий год существования бренда, продлившегося с 2002 года по 2021 год.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в первом полугодии 2021 года получил $232 млн чистой прибыли против чистого убытка $62 млн в январе-июне 2020 года, его EBITDA увеличилась на 55% - до $334 млн, выручка выросла на 14% - до $989 млн.

По итогам текущего года компания ожидает получить рекордную EBITDA на уровне $600 млн.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.