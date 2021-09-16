Проект госбюджета-2022 предусматривает сокращение финансирования Минреинтеграции на 41,5%

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает уменьшение финансирования Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на 41,5% или 2742,3 млн грн по сравнению с 2021 годом.

Согласно проекту закона №6000 от 15 сентября 2021 года, из 1,48 млрд грн предполагаемого финансирования на руководство и управление по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предлагается выделить 95,6 млн грн.

На защиту и обеспечение прав и свобод лиц, которые лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией или органами власти РФ по политическим мотивам, а также в связи с их общественной, политической или профессиональной деятельностью, их поддержку, меры по реинтеграции населения временно оккупированных территорий, выплаты государственных стипендий имени Левка Лукьяненко планируется выделить 47,9 млн грн, на денежную компенсацию пострадавшим, жилые дома и квартиры которых были разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ – 80,9 млн грн.

На уменьшение социального, экономического и экологического воздействия взрывоопасных предметов на жизнь и деятельность населения предусмотрено выделение 15 млн грн, на обеспечение условий въезда и выезда лиц на временно оккупированных территориях Украины – 192,7 млн грн, на обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Крыма – 93,8 млн грн.

На обеспечение информационного суверенитета Украины, развитие языков коренных народов, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины планируется выделение 362,7 млн грн, на создание систем и баз данных по вопросам реинтеграции – 5 млн грн и на развитие инфраструктуры сельского хозяйства в Луганской области – 30 млн грн.

Кроме того, предполагается выделение 125 млн грн субвенции местным бюджетам.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.