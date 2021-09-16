Экономика

12:43 16.09.2021

Пожар на электроподстанции в Британии вывел из строя ключевой силовой кабель до марта 2022 года

2 мин читать
Пожар на электроподстанции в Британии вывел из строя ключевой силовой кабель до марта 2022 года

Крупный пожар на важной электрической подстанции в Великобритании повредил основной силовой кабель, по которому обеспечиваются поставки электроэнергии из Франции, усугубив энергетический кризис в стране.

Генерирующая компания National Grid Plc предупредила, что поставки электроэнергии по поврежденному кабелю не будут восстановлены в полном объеме до марта 2022 года.

Великобритания является чистым импортером электроэнергии. Поставки электричества из Франции, крупнейшего экспортера страны, осуществляются через два кабеля, проходящие по Ла-Маншу, и составляют в общей сложности 3 тыс. мегаватт. Кабель IFA-2 мощностью 1 тыс. мегаватт, не пострадал при пожаре, в то время как IFA-1, обеспечивающий поставки 2 тыс. мегаватт электроэнергии, был поврежден.

По оценкам National Grid, кабель IFA-1 будет функционировать лишь наполовину до марта следующего года. При этом поставки 1 тыс. мегаватт, как ожидается, будут восстановлены к 25 сентября.

Пожар на британской подстанции усугубил и без того сложную ситуацию на британском энергорынке, пишет Bloomberg. Страна столкнулась с нехваткой электроэнергии и скачком цен в связи с безветренной погодой, резко сократившей выработку ветряных электростанций, являющих для Британии одним из важнейших энергоисточником.

В июле этого года National Grid предупреждала, что компании, возможно, будет сложно удовлетворить спрос на электроэнергию в период пикового зимнего потребления.

Цены на электроэнергию в стране находятся на рекордных максимумах. Пожар на британской подстанции также способствует росту цен на газ в Европе.

Теги: #великобритания #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:33 16.09.2021
США, Великобритании и Австралии создали новый оборонный альянс AUKUS

США, Великобритании и Австралии создали новый оборонный альянс AUKUS

18:37 15.09.2021
Элизабет Трасс сменит Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании

Элизабет Трасс сменит Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании

07:16 13.09.2021
Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября - СМИ

Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября - СМИ

09:09 11.09.2021
Два человека погибли на пожаре во Львовской области

Два человека погибли на пожаре во Львовской области

07:18 10.09.2021
В результате пожара в киевском жилом доме погибла женщина, выведены 50 человек, эвакуированы 6 человек

В результате пожара в киевском жилом доме погибла женщина, выведены 50 человек, эвакуированы 6 человек

16:08 09.09.2021
500 человек эвакуировали в Испании из-за природного пожара в горах

500 человек эвакуировали в Испании из-за природного пожара в горах

09:40 09.09.2021
В центре Киева произошел пожар в общежитии, никто не пострадал

В центре Киева произошел пожар в общежитии, никто не пострадал

09:35 08.09.2021
На турбазе в одесской Затоке сгорели 4 домика для отдыха, эвакуированы 25 человек

На турбазе в одесской Затоке сгорели 4 домика для отдыха, эвакуированы 25 человек

07:44 08.09.2021
Семь человек пострадало при пожаре в общежитии Уманского нацуниверситета садоводства

Семь человек пострадало при пожаре в общежитии Уманского нацуниверситета садоводства

07:09 08.09.2021
Более 40 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в тюрьме в Индонезии

Более 40 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в тюрьме в Индонезии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Проект госбюджета-2022 предусматривает сокращение финансирования Минреинтеграции на 41,5%

В проект госбюджета-2022 заложена зарплата медиков от 13,5 тыс. грн - Ляшко

Кабмин зарегистрировал в Раде проект закона о госбюджете-2022

Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

Зеленский и Шмыгаль приветствуют решение ЕС о выделении Украине EUR600 млн второго транша макрофинпомощи

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект госбюджета-2022 предусматривает сокращение финансирования Минреинтеграции на 41,5%

Предприятия ТКЭ будут инициировать всеукраинские акции протеста, если правительство не разрешит отраслевой кризис до 1 октября

Проект госбюджета-2022 предусматривает госгарантии в объеме 78 млрд грн

Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Минобороны на 11,3%

Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Кабмина на 7% по сравнению с 2021 годом

Проект госбюджета-2022 - это стоп-кран развития экономики, убежден Гройсман

Цена продажи э/э "Центрэнерго" на РДД на этой неделе превысила 2 тыс. грн/МВт-ч

В проект госбюджета-2022 заложена зарплата медиков от 13,5 тыс. грн - Ляшко

Кабмин зарегистрировал в Раде проект закона о госбюджете-2022

Кабмин направил 460 млн грн на погашение задолженности выплат помощи по частичной безработице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА