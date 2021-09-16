Экономика

11:16 16.09.2021

Проект госбюджета-2022 предусматривает госгарантии в объеме 78 млрд грн

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Проект госбюджета-2022 предусматривает госгарантии в объеме 78 млрд грн

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает объем государственных гарантий в следующем году на уровне 78 млрд грн, что на 10 млрд грн меньше по сравнению с заложенной в госбюджете-2021 суммой, свидетельствует текст законопроекта №6000.

Согласно ему, госгарантии, предоставляемые по решению Кабинета министров, предлагается увеличить на 10 млрд грн - до 50 млрд грн.

Так, на портфельные гарантии малому, среднему и микробизнесу предлагается выделить до 10 млрд грн, госгарантии на обеспечение выполнения долговых обязательств по кредитам на финансирование повышения обороноспособности и безопасности – до 20 млрд грн.

Как указано в тексте законопроекта, финансирование долговых операций в 2022 году предлагается определить на уровне 177,8 млрд грн (по сравнению с 253,4 млрд грн), при этом заимствования снижены на 117 млрд грн, до 420 млрд грн, в том числе внешние - на 53,5 млрд грн, до 151 млрд грн. Погашения законопроект предлагает установить на уровне 293 млрд грн, что на 75 млрд грн меньше по сравнению с показателем в госбюджете-2021 (в том числе внешние - 72 млрд грн по сравнению с 99 млрд грн в 2021-м).

Поступления от приватизации в проекте госбюджета предлагаются на уровне 8 млрд грн по сравнению с 12 млрд грн в бюджете на текущий год.

Помимо указанного, законопроект предлагает предусмотреть поступления 24,4 млрд грн от Национального банка, как и предусмотрено в бюджете на 2021 год.

Теги: #госбюджет #госгарантии
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