Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Минобороны на 11,3%

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает увеличение финансирования Министерства обороны на 11,3%, или на 13,4 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Согласно проекту закона №6000 от 15 сентября 2021 года, на руководство и военное управление в сфере обороны предлагается выделить 464 млн грн, на Администрацию Государственной специальной службы транспорта Украины – 1,3 млрд грн, на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов войны – 97,4 млрд грн, на строительство и приобретение жилья для военнослужащих ВСУ – 1,2 млрд грн.

На развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования будет выделено 28,4 млрд грн, на утилизацию боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ – 2,1 млрд грн.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.