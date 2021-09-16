Экономика

09:52 16.09.2021

Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Кабмина на 7% по сравнению с 2021 годом

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Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Кабмина на 7% по сравнению с 2021 годом

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год предусматривает увеличение финансирования хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров на 6,9%, или 174,8 млн грн по сравнению с 2021 годом.

Согласно проекту закона №6000 от 15 сентября 2021 года, на секретариат правительства предлагается выделить 1,2 млрд грн, из которых 33 млн грн - на функционирование офиса по привлечению и поддержки инвестиций и 15 млн грн на мероприятия по поддержке лидерства в Украине, на Государственную службу статистики – 1,4 млрд грн и на Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей – 107,2 млн грн.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.

Теги: #финансирование #госбюджет #кабмин
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