Проект госбюджета-2022 - это стоп-кран развития экономики, убежден Гройсман

Представленный Кабинетом министров Украины проект государственного бюджета на 2022 год не является бюджетом развития и демонстрирует попытку восстановления централизации в стране, отмечает лидер партии "Украинская стратегия", экс-премьер Владимир Гройсман.

"Это уже третий бюджет действующей власти. Он четко показывает нам, о чем они думают, и как будут двигаться дальше. Этот бюджет не об экономическом росте. Для меня экономический рост - это рост благосостояния людей. Этот бюджет - это стоп-кран развития экономики. Это бюджет централизации. Забирают средства у местных бюджетов, у общин. Это антисоциальный бюджет, в нем нет людей, которые нуждаются в поддержке", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Пользуясь официальной презентацией Министерства финансов, политик обратил внимание на то, что основным источником доходов бюджета определен налог на добавленную стоимость. "Он растет на 72,5 млрд грн. Это мы с вами заплатим эти деньги от инфляции и роста цен. Далее – Налог на доходы физических лиц. Это мы заплатим! Это ложится бременем на каждого через механизмы повышения налогов. Они хотят забрать все то, что есть у людей", - подчеркнул Гройсман.

Проблемная, по его мнению, и ситуация в Пенсионном фонде, который по факту не обеспечен расходами в системе предоставления субсидий, поскольку при росте цен на газ объем помощи не растет, а также в долговой политике. "Нас ведут к банкротству. Они планируют направить на дороги более 120 млрд грн, при этом 40 млрд - заимствовать. За три года они заняли (на дороги) почти 120 млрд грн, которые лягут на плечи каждого украинца и будут сдерживать повышение зарплат и пенсий", - сказал политик.

По словам Гройсмана, госбюджет-2022 должен быть бюджетом развития и децентрализации, однако станет бюджетом банкротства от правительства, продуцирующего плохие решения.