Экономика

17:27 15.09.2021

Госбюджет-2022 предусматривает около 10 млрд грн на энергетическую сферу – Марченко

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Госбюджет-2022 предусматривает около 10 млрд грн на энергетическую сферу – Марченко

Расходы на энергетическую сферу в следующем году предусматриваются на уровне 10 млрд грн, свидетельствует проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", утвержденный правительством в среду.

Согласно презентации проекта госбюджета-2022, представленной министром финансов Сергеем Марченко в ходе правительственного заседания, государственная поддержка угольной отрасли составит 4,5 млрд грн. Она включает частичное покрытие оплаты труда шахтеров, расходы на ликвидацию неприбыльшых шахт и горно-спасательные работы.

Кроме того, планируется направить грант правительства Германии в размере 1,1 млрд грн на поддержку трансформации угольных регионов, а также 4,1 млрд грн - по проектам МФО, в частности по модернизации ГЭС и подстанций, повышении эффективности газодобычи, повышении энергоэффективности и надежности Объединенной энергосистемы Украины.

По словам Марченко, общий ресурс подписанных проектов МФО - 42 млрд грн.

Помимо этого, 49,7 млн грн планируется израсходовать на безопасность в энергоотрасли.

В то же время Марченко отметил, что финансовый ресурс на развитие жилищно-коммунального хозяйства и реализацию энергоэффективных мероприятий составит свыше 70 млрд грн. "Из них 5,3 млрд грн – средства Фонда энергоэффективности, 64,9 млрд грн – МФО и правительств других государств, из них 3,9 млрд грн уже учтены в проекте бюджета", – пояснил министр.

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Теги: #энергосистема #госбюджет
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