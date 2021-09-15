Кабмин уволил первого замглавы таможни Бережнюка и первого замглавы ГФС Солодченко

Кабинет министров уволил Ивана Бережнюка с должности первого заместителя главы Государственной таможенной службы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как указал Гончаренко в Телеграм-канале по итогам правительственного заседания в среду, Кабмин также уволил Сергея Солодченко с должности первого замглавы Государственной фискальной службы (ГФС).

Бережнюк, который ранее был директором Государственного научно-исследовательского института таможенного дела, занимал должность первого замглавы Гостаможни с января 2021 года.

Солодченко возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований ГФС, затем занимал должность и.о. главы ведомства и с ноября-2020 – первого замглавы.