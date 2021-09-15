Экономика

16:16 15.09.2021

Кабмин уволил первого замглавы таможни Бережнюка и первого замглавы ГФС Солодченко

1 мин читать
Кабмин уволил первого замглавы таможни Бережнюка и первого замглавы ГФС Солодченко

Кабинет министров уволил Ивана Бережнюка с должности первого заместителя главы Государственной таможенной службы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как указал Гончаренко в Телеграм-канале по итогам правительственного заседания в среду, Кабмин также уволил Сергея Солодченко с должности первого замглавы Государственной фискальной службы (ГФС).

Бережнюк, который ранее был директором Государственного научно-исследовательского института таможенного дела, занимал должность первого замглавы Гостаможни с января 2021 года.

Солодченко возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований ГФС, затем занимал должность и.о. главы ведомства и с ноября-2020 – первого замглавы.

Теги: #увольнения #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:02 15.09.2021
Шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабмином назначение руководителя НАБУ, высокие - Разумков

Шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабмином назначение руководителя НАБУ, высокие - Разумков

16:01 14.09.2021
Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

13:12 14.09.2021
Кабмин предлагает предусмотреть дефицит госбюджетна-2022 на уровне 188 млрд грн - премьер

Кабмин предлагает предусмотреть дефицит госбюджетна-2022 на уровне 188 млрд грн - премьер

12:41 14.09.2021
Шмыгаль заявляет об отсутствии оснований для роста цен на тепло и горячую воду для населения

Шмыгаль заявляет об отсутствии оснований для роста цен на тепло и горячую воду для населения

11:41 14.09.2021
Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" и официально назначил Кузькина на должность главы "Укравтодора"

Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" и официально назначил Кузькина на должность главы "Укравтодора"

11:28 14.09.2021
Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

22:51 11.09.2021
Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине

Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине

13:34 10.09.2021
В ближайшее время из Кабмина могут быть уволены 3-4 министра – Разумков

В ближайшее время из Кабмина могут быть уволены 3-4 министра – Разумков

15:24 07.09.2021
Арахамия о ротациях в Кабмине: планируется три-четыре кадровых замены

Арахамия о ротациях в Кабмине: планируется три-четыре кадровых замены

20:54 06.09.2021
Рада может в конце сентября рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в правительстве - Арахамия

Рада может в конце сентября рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в правительстве - Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

Зеленский и Шмыгаль приветствуют решение ЕС о выделении Украине EUR600 млн второго транша макрофинпомощи

Кабмин предлагает предусмотреть дефицит госбюджетна-2022 на уровне 188 млрд грн - премьер

Шмыгаль заявляет об отсутствии оснований для роста цен на тепло и горячую воду для населения

Украина ожидает EUR600 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в ноябре после сигнала от МВФ - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин направил 460 млн грн на погашение задолженности выплат помощи по частичной безработице

Госбюджет-2022 предусматривает около 10 млрд грн на энергетическую сферу – Марченко

Кабмин установил пенсионерам в возрасте 70-75 лет дополнительную ежемесячную доплату до 300 грн с 1 октября 2022 года

Кабмин исключил пять облэнерго из перечня объектов большой приватизации

Проект госбюджета-2022 предусматривает 34 млрд грн субсидий на жилкомуслуги - глава Минфина

Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

Украина и РФ проходят стадию обмена "публичными любезностями" перед началом переговоров по продлению транзитного контракта – глава "Нафтогаза"

Послы G7 на встрече с Кубраковым выразили поддержку реформам, которые обеспечат внедрение корпоративного управления по международным стандартам

Глава бюджетного комитета рассчитывает на рассмотрение поправок в госбюджет-2021 23 сентября

Рост ВВП Украины по итогам 7 мес.-2021 ускорился до 2,1% - Минэкономики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА