Экономика

15:25 15.09.2021

Кабмин установил пенсионерам в возрасте 70-75 лет дополнительную ежемесячную доплату до 300 грн с 1 октября 2022 года

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Кабмин установил пенсионерам в возрасте 70-75 лет дополнительную ежемесячную доплату до 300 грн с 1 октября 2022 года

Пенсионерам в возрасте 70-75 лет Кабинет министров установил с 1 октября 2022 года дополнительную ежемесячную доплату в сумме до 300 грн.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн. Она будет касаться тех категорий граждан, пенсия которых ниже размера средней заработной платы за 2020 год", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, с марта 2023 года будет проходить ежегодная индексация таких доплат.

Шмыгаль напомнил, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75-80 лет начнут получать доплаты до 400 грн.

Теги: #пенсионеры #доплата
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