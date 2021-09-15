Украина и РФ проходят стадию обмена "публичными любезностями" перед началом переговоров по продлению транзитного контракта – глава "Нафтогаза"

Украина и Россия пока не начинали переговоры о продлении транзитного контракта после 2024 года, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко журналистам в Киеве в среду.

"Нет, у нас пока стадия обмена публичными любезностями. Это обычная ситуация. После такой стадии, по крайней мере, исторически мы и переходили к предметным переговорам", - сказал он, отвечая на вопрос о начале переговоров с "Газпромом" по продлению транзитного контракта после 2024 года.

Как сообщалось, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.