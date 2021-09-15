Послы G7 на встрече с Кубраковым выразили поддержку реформам, которые обеспечат внедрение корпоративного управления по международным стандартам

Послы стран "Большой семерки" (G7) встретились с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и выразили поддержку реформам, которые обеспечат внедрение корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.

"Послы G7 услышали от министра инфраструктуры Кубракова о планах реформ и развития инфраструктуры в Украине. Послы обозначили поддержку реформ, которые улучшат прозрачность и эффективность, в частности обеспечат внедрение корпоративного управления в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в среду.

Отмечается, что страны G7 являются главными инвесторами в секторе и будут продолжать оказывать значительную практическую поддержку таким реформам.

"Дальнейшая работа по внедрению лучших международных практик, в частности в области борьбы с коррупцией, поможет привлечь больше иностранных инвестиций в Украину", - указывается в сообщении по результатам встречи.