Глава бюджетного комитета рассчитывает на рассмотрение поправок в госбюджет-2021 23 сентября

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов рассчитывает на рассмотрение депутатского законопроекта №6052 с поправками в госбюджет-2021 в четверг 23 сентября, а также планирует предложить проголосовать его за основу и в целом, сообщил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Все законопроекты, которые касаются госбюджета - это компромисс мнений ряда сторон: депутатов, фракций, министерств, президента и так далее. Нашей первой задачей было сбалансировать эти интересы и подать законопроект как можно раньше. Поэтому я торопился сделать это 14 сентября. Вторая задача - принять его как можно быстрее", – пояснил Аристов.

Глава комитета рассчитывает на сокращение сроков подачи альтернативных документов.

"Если будет позитивное голосование Верховной Рады, то, с учетом сроков подачи и регламента, я смогу в среду на заседании комитета по вопросам бюджета поставить этот закон на рассмотрение и голосование. Буду надеяться, что депутаты комитета единогласно его поддержат", – указал он. "В четверг буду просить председателя ВР поставить законопроект на рассмотрение в зал", – добавил Аристов.

Он намерен обратиться к главам фракций с просьбой проголосовать законопроект за основу и в целом, а если парламент примет такое решение - обратиться к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой незамедлительно подписать документ.

"Надеюсь, что все фракции его поддержат, так как мы все понимаем, что субсидии по коммуналке нужны "на вчера", мы не можем себе позволить принимать этот законопроект через месяц в прениях. И не только субсидии, практически все социальные выплаты нужны "на вчера", – прокомментировал Аристов.

При этом он отметил, что если Комитет поддержит этот законопроект в среду, а все фракции ВР - в четверг, то высоки шансы, что уже в октябре люди смогут воспользоваться всеми указанными ресурсами.

"У нас есть перевыполнение на 39,4 млрд грн. Удовлетворить все заявки на допфинансирование невозможно, всегда будут те, кто не получил средств вообще или в желательном объеме. Мы выбрали то, что, на наш взгляд, сейчас наиболее остро требует финансирования", – пояснил депутат.

Парламентарий полагает, что депутатский законопроект удерживает баланс расходов на потребление и инвестиции в развитие.

"Есть важный момент: государство должно не только потреблять, но и строить. Мы тратим деньги на зарплаты, соцвыплаты и так далее, но стратегически важно выделять деньги на развитие - это в перспективе рабочие места, налоги и так далее. Корректно говорить о пропорциях средств на развитие и потребление. Когда вы тратите на развитие 15 млрд грн, как в нашем законопроекте, а на потребление - 23 млрд грн, я считаю, что это совершенно нормальный баланс для государства", – указал он.

Отвечая на вопрос о дофинансировании Национальной службы здоровья(НСЗУ), Аристов отметил: "Дефицит в 2 млрд грн у НЗСУ образовался, так как средства забирались на закупку вакцин. Забирали 6,5 млрд грн, вернули первый раз около 3 млрд грн, сейчас компенсируем еще 2 млрд грн. Но дефицит еще сохранится. Более того, если пандемия усилится, то придется еще выделять средства, будем смотреть по ситуации".