Экономика

19:09 14.09.2021

Налоговый комитет учел ряд правок к "ресурсному" законопроекту – объединение ВАР

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Налоговый комитет учел ряд правок к "ресурсному" законопроекту – объединение ВАР

Комитет Верховной Рады рассмотрел и учел ряд поданных Всеукраинской Аграрной Радой (ВАР) поправок ко второму чтению законопроекта о сбалансированности бюджетных поступлений, таких как отсрочка на один год начисления минимального налогового обязательства (МНО) на обрабатываемые земли, с которых не уплачиваются налоговые отчисления и снижение ее размера до 4% от показателя нормативно-денежной оценки участка.

Об этом сообщается на сайте ВАР во вторник со ссылкой на итоги заседания парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 13 сентября, на котором рассматривались правки ко второму чтению "ресурсного" законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Парламентский комитет учел правку, предлагающую отложить начисление МНО на 2022 год вместо 2021 года в первоначальной редакции документа. Таким образом, МНО за 2022 год агропроизводители уплатят в 2023 году.

ВАР отметила, что также учтено предложение снизить размер начисляемого на участок земли МНО с 5% от показателя ее нормативно-денежной оценки до 4%. Ранее организация предлагала снизить до 3,5% данный коэффициент, необходимый для расчета размера МНО.

"Законопроектом №5600 в первом чтении освобождались от уплаты МНО физические лица, имевшие в собственности до 0,5 га сельхозземли. Но норму законодатели подали таким образом, что если в физлицо имеет в пользовании совокупно 0,51 га, то она уже должна рассчитывать МНО на всю площадь земельного участка, а не на 0,01 га. Ко второму чтению это убрали", - уточнила организация одну из внесенных в документ ко второму чтению правок.

Помимо того, ко второму чтению законопроекта предусматривается зачисление в счет уплаты МНО 20% арендной платы за земельные участки, арендованные у юридических лиц, в том числе участки государственной или коммунальной собственности. ВАР уточнила, что в первоначальной редакции закона арендная плата за частные земли юрлиц не зачислялась вообще, тогда как сумма арендной платы за землю в государственной и коммунальной собственности засчитывалось полностью, что могло привести к манипуляциям с МНО.

"Льгота по освобождению от налога на доходы физлиц (НДФЛ) при реализации собственной выращенной продукции будет зависеть от размера полученного им дохода, и предоставляться, если размер дохода не превышает 12 размеров минимальной заработной платы. То есть, заменена льгота по освобождению доходов, полученных с участка площадью до 2 га, на льготу, что является денежным выражением дохода 12 МНО", - добавили в ВАР.

Организация отметила, что в первом чтении документа льгота по освобождению от НДФЛ зависела от размера земельного участка и начислялась на доходы с участка площадью 0,5 га и выше.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля 2021 года приняла за основу правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс и другие законы №5600 ("ресурсный законопроект") об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей.

Законопроект, в частности, устанавливает ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов, ограничивает права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запрещает выезд за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сокращает предельные сроки регистрации плательщиками НДС налоговых накладных и срок на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

Ряд объединений бизнеса, в числе которых Украинская зерновая ассоциация, Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и ВАР предложили для устранения создаваемых законопроектом налоговых перекосов ряд поправок ко второму чтению.

Теги: #5600 #законопроект #правки
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