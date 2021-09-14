Большая палата Верховного суда вернула на рассмотрение Кассационного гражданского суда дело ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Большая палата Верховного суда во вторник вернула на рассмотрение Кассационного гражданского суда дело об обжаловании решения суда от 2017 года относительно обязательств ПриватБанка (Киев) обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

"Большая палата Верховного Суда проголосовала за возврат на рассмотрение Кассационного гражданского суда дела (№14-88цс21) по кассационным жалобам ПриватБанка и Кабмина (...). Боюсь, что с такими подходами решение еще долго не дождется своего долгожданного пересмотра", – написал судья Верховного суда Виктор Пророк в Facebook в этот день.

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина", суд отклонил ходатайство банка о предоставлении возможности представителям финучреждения принять участие в судебном заседании.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в Государственную исполнительную службу с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района Киева открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний Суркисов составляет $347,4 млн.