Экономика

13:12 14.09.2021

Кабмин предлагает предусмотреть дефицит госбюджетна-2022 на уровне 188 млрд грн - премьер

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Кабмин предлагает предусмотреть дефицит госбюджетна-2022 на уровне 188 млрд грн - премьер

Кабинет министров в проекте закона о госбюджете на 2022 год предусмотрел увеличение доходной части госбюджета на 161 млрд грн по сравнению с показателем этого года - до 1,277 трлн грн, а расходная часть увеличена на 103 млрд грн - до 1,456 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции во вторник.

Он указал, что правительство предлагает предусмотреть дефицит госбюджета в 2022 году в абсолютных цифрах на уровне 188 млрд грн, или 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% ВВП в нынешнем году, как это и предусматривает Бюджетная декларация.

"Наполнение дефицита… почти на 70% - это облигации внутреннего государственного займа", – уточнил премьер.

Он добавил, что курс национальной валюты в проекте госбюджета предусмотрен на уровне 28,6-28,7 грн/$, как это и предусмотрено Бюджетной декларацией до 2024 года.

Премьер также отметил, что предлагаемый правительством к первому чтению проект госбюджета на 2022 год предусматривает реализацию президентского указа о повышении средних зарплат врачей до 22 тыс. грн и среднего медперсонала - свыше 14 тыс. грн.

"В бюджет также заложено финансирование 100% очереди на покупку жилья для ветеранов АТО", – указал Шмыгаль.

Он также отметил, что законопроект предусматривает финансирование увеличения размера стипендий студентов вузов до 2 тыс. грн и повышенных стипендий - до 2,55 тыс. грн. Также предусматривается повышение стипендий для учащихся заведений профтехобразования с 480 грн до 1,25 тыс. грн.

"Мы увеличиваем на 14 млрд грн расходы на инфраструктуру, цифровизацию, а также закладываем финансирование для переписи населения", – сказал премьер, уточнив, что перепись в 2023 году запланирована в инновационном формате.

"Мы оставляем 5,95% расходов на сектор безопасности и обороны", – добавил Денис Шмыгаль.

По его словам, проект госбюджета построен на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн, тогда как по итогам нынешнего года этот показатель ожидается на уровне 4,8 трлн грн.

Теги: #шмыгаль #бюджет #кабмин
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