Экономика

12:41 14.09.2021

Шмыгаль заявляет об отсутствии оснований для роста цен на тепло и горячую воду для населения

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Шмыгаль заявляет об отсутствии оснований для роста цен на тепло и горячую воду для населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет об отсутствии оснований для повышения тарифов предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на тепло и горячую воду ввиду предпринятых правительством действий по долгам ТКЭ и зафиксированной для них цены газа.

"Со стороны правительства предприняты все действия, чтобы этого не произошло. Мы выполняем обязательства по меморандуму, мы отдаем свыше 30 млрд грн ТКЭ, чтоб навести там порядок, а также сделали цену газа без НДС 6,18 грн/куб. м, что для многих городов меньше, чем заложено в тарифах на тепло", - сказал премьер на пресс-конференции в Киеве во вторник.

В то же время он уточнил, что в некоторых ТКЭ тариф на тепло остается на уровне 4,5-5 грн, отметив, что в таких случаях "необходимо будет искать механизмы компенсации разницы из местных бюджетов и, возможно, из государственного".

Вместе с тем Шмыгаль указал, что сегодня ему неизвестно о желании каких-либо местных органов власти, к полномочиям которых перешло установление тарифов для ТКЭ, повышать эти тарифы. "Пока мэров, которые хотят повысить тарифы, я не вижу. Есть абсолютно добрая воля к удержанию тарифов на прошлогоднем уровне. Если кто-то будет это делать (повышать тарифы – ИФ), будем вести диалог", – заверил премьер, пообещав, что "государство готово подставить плечо" в этом вопросе, в том числе и за счет госбюджета, если местные бюджеты не справятся.

Как сообщалось, согласно закону "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа" (№3508-д), принятого парламентом 29 июля 2021 года, теплопоставщики смогут реструктуризировать более 50 млрд грн за потребленный газ сроком на пять лет. При этом начисленные на эти долги НАК "Нафтогаз Украины" 10 млрд грн штрафных и финансовых санкций будут списаны.

Государство также компенсирует предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) около 30 млрд грн разницы в тарифах на тепловую энергию, которая возникла в результате установления Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), экономически необоснованных тарифов на тепловую энергию.

Документ также предполагает отмену штрафных санкций газопоставщика и разблокирование арестованных счетов ТКЭ.

Теги: #шмыгаль #тарифы #кабмин
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