Экономика

11:40 14.09.2021

Украина ожидает $750 млн 2-го транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - декабре

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Украина ожидает $750 млн 2-го транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - декабре

Украина ожидает $750 млн второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в конце ноября - декабре, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы ожидаем положительного завершения миссии. Мы ожидаем, что конец ноября - начало декабря - это дата, когда возможен транш МВФ", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Премьер также указал, что миссия начнет работу 18 сентября.

"Все условия, все бенчмарк-показатели из меморандума были выполнены", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что правительство не допускает негативного итога миссии, которая должна прибыть в Киев на следующей неделе.

"На сегодня мы не видим барьеров, чтобы положительно завершить миссию и получить транш", – добавил Шмыгаль.

При этом миссия вероятно пройдет в онлайн-режиме из-за карантинных ограничений, указал он. "Скорее всего, это будет онлайн-миссия, поскольку растет количество больных Covid-19", – сказал глава Кабмина.

Теги: #шмыгаль #транш #мвф
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