Экономика

11:48 14.09.2021

Украина к концу года может разрешить экспорт древесины – глава Гослесагентства

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Украина к концу года может разрешить экспорт древесины – глава Гослесагентства

Принятие закона о рынке древесины, разрешающего экспорт из Украины необработанных лесоматериалов и пиломатериалов, прогнозируется до конца текущего года, его вступление в силу не несет значительных угроз лесному фонду страны и связанному с ним бизнесу, сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам, есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", - сказал глава ведомства в интервью.

По его данным, украинский рынок леса был интересен для иностранных игроков, пока на нем присутствовали значительные объемы дешевой нелегально заготовленной древесины, однако эти времена уже прошли.

Болоховец также отметил, что из-за возможной отмены моратория на экспорт необработанной древесины украинским переработчикам стоит задуматься над развитием своего бизнеса и усилением конкурентоспособности.

"Сегодня большинство занимается банальным распилом леса. Нужно углублять переработку, увеличивать добавленную стоимость продукции", - подытожил глава Гослесагентства.

Теги: #болоховец #мораторий #гослесагентство #лес
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