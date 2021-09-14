Экономика

11:41 14.09.2021

Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" и официально назначил Кузькина на должность главы "Укравтодора"

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Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" и официально назначил Кузькина на должность главы "Укравтодора"

Кабинет министров распоряжением № 1080-р от 13 сентября уволил Егора Прокопчука с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Прокопчук был главой "Укртрансбезопасности" с 25 сентября 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также Кабмин распорядился уволить с должности первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Евгения Кузькина (распоряжение № 1081-р), который был назначен на должность главы "Укравтодора" 26 августа 2021 года.

"Назначить Кузькина Евгения Юрьевича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей до 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - отмечается в распоряжении кабмина №1082-р от 13 сентября.

Кроме того, Кабмин с 16 сентября 2021 года и до назначения в установленном порядке временно возложил исполнение обязанностей председателя "Укртрансбезопасности"на заместителя председателя указанной Службы Никиту Лагунина.

Теги: #укравтодор #кадры #укртрансбезопасность #кабмин
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