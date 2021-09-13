"Автомагистраль-Юг" к концу года намерена восстановить и построить около 1 тыс. км дорог в Украине - гендиректор

Дорожно-строительная компания "Автомагистраль-Юг" до конца текущего года планирует восстановить и построить около 1 тыс. км дорог в Украине, сообщил генеральный директор компании Николай Тимофеев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, всего у компании в этом сезоне более 90 объектов в 11 регионах страны.

"Самый большой проект – скоростная четырехполосная трасса Н-31 "Днепр – Решетиловка", которая станет частью маршрута "Киев – Днепр". Это полностью новое строительство - новый участок длиной 28 км наша компания не только строит, но и проектирует. Объект невероятно сложный, так как проходит через холмистую, болотистую местность. Там будет восемь мостов, более 40 искусственных сооружений, в том числе 600-метровая эстакада через р.Ориль", - отметил он.

Еще одним крупным проектом, который осуществляет компания, является Южный обход Днепра. Он строится с нуля, с развязками и другими искусственными сооружениями. Кроме того, важный объект – объездная Харькова, которая разгрузит город от транзитного транспорта.

"Мы гордимся тем, что участвуем в ремонте разных участков дороги Единства М-30 "Стрый – Умань – Днепр – Изварино", которая пересекает Украину с запада на восток", - подчеркнул Тимофеев.

В столице компания закончила ремонт просп. Бандеры, трассу "Киев – Борисполь" и перешла к восстановлению просп. Героев Сталинграда.