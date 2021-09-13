Экономика

15:35 13.09.2021

Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс – НБУ

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Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год, в том числе закрепил инфляционное таргетирование на уровне 5% ±1 п.п. и плавающий курс, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко. 

"Зафиксировано продолжение использования в 2022 году и в последующие годы монетарного режима инфляционного таргетирования для достижения и обеспечения ценовой стабильности. (...) Кроме того, применение режима плавающего курса, которое не исключает возможности проведения Нацбанком валютных интервенций", – сказал он в ходе пресс-брифинга в понедельник. 

Шевченко подчеркнул: Нацбанк не будет противодействовать фундаментальным тенденциям обменного курса, не будет их усиливать, однако будет сглаживать эффекты от их реализации.

Глава НБУ добавил, что основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год также утверждают  применение ставки как основного инструмента монетарной политики.

Теги: #нбу
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