Экономика

14:38 13.09.2021

Одобряя списание с "Укрзализныци" долгов ДЖД, Минюст действует в рамках судебного решения - Малюська

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Одобряя списание с "Укрзализныци" долгов ДЖД, Минюст действует в рамках судебного решения - Малюська

Министерство юстиции Украины, одобряя списание с АО "Укрзализныця" (УЗ) средств за долги "Донецкой железной дороги" (ДЖД), действует в рамках судебного решения, а заявления о том, что их списывать не нужно - это подстрекательство к совершению преступления, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Невыполнение судебного решения - это преступление. Заявления о том, что не нужно взыскать с "Укрзализныци" - это подстрекательство к совершению преступления. Мы очень аккуратно относимся к списаниям таких больших сумм, но в любом случае, если будет судебное решение, которое остановит выполнение, мы списывать не будем. Однако сейчас есть судебное решение", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".

При этом министр отметил, что перед законом все равны: как большие, так и маленькие компании. "Есть криминальная ответственность за невыполнение решения", - добавил Малюська.

Ранее член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко сообщил, что Минюст одобрил списание с компании 78 млн грн долгов ДЖД. По его словам, планируют списать еще $13,5 млн.

"Укрзализныця" подала заявление о приостановлении исполнительных действий на основании законного моратория, однако до сих пор оно не удовлетворено. И, соответственно, исполнительное производство не остановлено", - подчеркнул Лещенко.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года "Укрзализныця" проиграла апелляцию по выплате долга "Донецкой железной дороги" Сбербанку: Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 года №910/22858/17 об обязательстве "Укрзализныци" как правопреемника ДЖД оплатить долг в $68 млн.

По данным УЗ, на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По приблизительным подсчетам, сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых предприятия собственности субъектов резидентства Российской Федерации, в частности Сбербанк с суммой 3,5 млрд грн, ВТБ Банк - 1,2 млрд грн и т.п.

В 2014 году начата процедура реорганизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и всех предприятий железнодорожного транспорта в единую структуру — ПАО "Укрзализныця", полностью принадлежащую государству. В декабре 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", которыми ввела мораторий на взыскание долгов с УЗ по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта в зоне АТО (ООС).

Теги: #укрзализныця #малюська #джд #долги
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