Экономика

14:12 13.09.2021

"Нафтогаз" рассматривает возможность заключения контрактов с облгазами для обеспечения их технологическим газом - Витренко

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"Нафтогаз" рассматривает возможность заключения контрактов с облгазами для обеспечения их технологическим газом - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность заключения долгосрочных контрактов с операторами газораспределительных систем (ГРС, облгазы) для покрытия их нужд в газе на производственно-технологические расходы (ПТР), сообщил журналистам глава компании Юрий Витренко.

"Мы рассматриваем возможность заключения долгосрочных контрактов с операторами газораспределительных сетей для покрытия их нужд в газе на производственно-технологические расходы", - сказал глава НАК.

"Долгосрочные контракты, которые в устойчиво-рыночный способ могли бы покрывать их нужды, мы рассматриваем, потому что это элементы критической инфраструктуры. Мы понимаем, что добываемый нами газ мы не можем доставить людям без операторов ГРС", - добавил Витренко.

Ранее глава "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что "Нафтогаз" может частично обеспечить облгазы ресурсом внутренней добычи для недопущения резкого роста тарифов на распределение и конечной цены газа для населения в платежках.

Макогон пояснил, что если сохранить в тарифе ГРС на распределение цену газа на уровне 7 грн/куб. м, то облгазы не смогут купить и обеспечить себя необходимым объемом ресурса, и будут отбирать его из магистральных сетей ОГТСУ.

В то же время он напомнил, что "Нафтогаз" большую часть своего ресурса по ценам ниже действующего рынка продает тепловикам, а также реализует его для нужд населения, "поэтому на всех внутреннего газа не хватит".

Теги: #нафтогаз #витренко
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