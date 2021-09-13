Гетманцев анонсировал исключение из "ресурсного" законопроекта предложения облагать НДС вторую и следующие поставки жилья

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал ко второму чтению исключение из "ресурсного" законопроекта (№5600) предложения облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) вторую и последующие поставки жилья.

Список ряда изменений, разработанных комитетом ко второму чтению законопроекта, опубликован в Телеграм-канале Гетманцева в понедельник. Сегодня комитет начал рассмотрение документа.

Так, предлагается сохранить норму о налогообложении по ставке в 18% от чистого дохода операций по продаже третьего и более объектов недвижимости, однако не применять ставку на продажу имущества, полученного в наследство.

Согласно правкам, к расходам на приобретение инвестиционного актива приравнивается его задекларированная стоимость во время одноразового декларирования. Депутаты также предлагают предоставить право на уменьшение дохода от операций с третьей продажей имущества и операций с имущественными правами на сумму задекларированной стоимости таких активов во время налоговой амнистии.