Перспективы 2-го транша ВБ $350 млн зависят от макроэкономических показателей Украины и принятия законодательства по земреформе - вице-президент ВБ

Перспективы получения Украиной второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн зависят от поддержания адекватных макроэкономических показателей государства и принятия парламентом законодательства для дальнейшей реализации земельной реформы, вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Перспективы второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы", – сказала Бьерде в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Они также зависят от принятия того необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию", – добавила она.

Вице-президент ВБ назвала знаковым решение Украины открыть рынок земли, но добавила, что полноценная его реализация потребует еще много усилий. В частности, следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.

"Успешная реализация земельной реформы - важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем", – подытожила Анна Бьерде.

Как сообщалось, Совет исполнительных директоров ВБ в июне 2020 года принял решение о предоставлении Украине $350 млн в рамках первого займа на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления.