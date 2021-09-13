Тегеран вернется к переговорам по ядерной сделке в ближайшем будущем - МИД Ирана

Иран в ближайшее время вернется к переговорам по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), передает агентство Bloomberg со ссылкой на иранский МИД.

"Иран возобновит переговоры по ядерной сделке в ближайшем будущем", - приводит агентство слова представителя МИД Саида Хатибзаде.

На прошлой неделе представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон и другие участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) надеются на скорейшее возобновление консультаций по этой теме в Вене.

Во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США Вашингтон вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

Bloomberg напоминает, что в августе в МИД заявляли, что переговоры могут находиться в застое в течение нескольких месяцев.