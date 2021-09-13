Экономика

10:19 13.09.2021

Тегеран вернется к переговорам по ядерной сделке в ближайшем будущем - МИД Ирана

1 мин читать
Тегеран вернется к переговорам по ядерной сделке в ближайшем будущем - МИД Ирана

Иран в ближайшее время вернется к переговорам по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), передает агентство Bloomberg со ссылкой на иранский МИД.

"Иран возобновит переговоры по ядерной сделке в ближайшем будущем", - приводит агентство слова представителя МИД Саида Хатибзаде.

На прошлой неделе представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон и другие участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) надеются на скорейшее возобновление консультаций по этой теме в Вене.

Во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США Вашингтон вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

Bloomberg напоминает, что в августе в МИД заявляли, что переговоры могут находиться в застое в течение нескольких месяцев.

Теги: #ядерная #сделка #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:14 13.09.2021
В Вене пройдет встреча Совета управляющих МАГАТЭ

В Вене пройдет встреча Совета управляющих МАГАТЭ

15:12 12.09.2021
Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие

Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие

20:29 07.09.2021
МАГАТЭ выяснило, что Иран увеличил запасы высокообогащенного урана в четыре раза - СМИ

МАГАТЭ выяснило, что Иран увеличил запасы высокообогащенного урана в четыре раза - СМИ

08:25 04.09.2021
Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана - МИД КНР

Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана - МИД КНР

11:20 02.09.2021
Афганская военная техника замечена в Иране - ТВ

Афганская военная техника замечена в Иране - ТВ

20:36 27.08.2021
США прибегнут к другим методам решения иранской ядерной проблемы, если дипломатия не сработает - Байден

США прибегнут к другим методам решения иранской ядерной проблемы, если дипломатия не сработает - Байден

14:13 24.08.2021
В Иране опровергли сообщения о возможном захвате самолета, эвакуировавшего украинцев из Афганистана

В Иране опровергли сообщения о возможном захвате самолета, эвакуировавшего украинцев из Афганистана

20:23 10.08.2021
Израиль поддерживает прямые контакты с Саудовской Аравией и другими странами региона для борьбы с Ираном - министр

Израиль поддерживает прямые контакты с Саудовской Аравией и другими странами региона для борьбы с Ираном - министр

15:56 08.08.2021
Глава дипломатии ЕС осудил нападение на судно Mercer Street, в котором обвинил Иран

Глава дипломатии ЕС осудил нападение на судно Mercer Street, в котором обвинил Иран

23:07 06.08.2021
Министры обороны США и Израиля обсудили инцидент с танкером Mercer Street

Министры обороны США и Израиля обсудили инцидент с танкером Mercer Street

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава "Нафтогаза" заявил о технических проблемах в случае резкого снижения "Газпромом" транзита

Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября – представитель Украины в Фонде

СНБО рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него – Данилов

Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотребления РФ "Северным потоком-2" – глава ОПУ

Цена газа в Европе пробила планку в $700/тыс. куб. м и уже достигла $707

ПОСЛЕДНЕЕ

Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством - ВБ

Индексация пенсий для всех категорий пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта – Шмыгаль

Глава "Нафтогаза" заявил о технических проблемах в случае резкого снижения "Газпромом" транзита

Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября – представитель Украины в Фонде

СНБО рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него – Данилов

СНБО обнародует информацию об использовании украинских недр через две недели - Данилов

Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотребления РФ "Северным потоком-2" – глава ОПУ

Перед приватизацией завода "Большевик" должен быть решен вопрос передачи Киеву цеха №5 – советник главы КГГА

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в июле сократилась на 3,5% - Госстат

Шевченко: За 7 месяцев 2021 года выдано более 4,4 млрд грн ипотечных кредитов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА