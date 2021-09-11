Экономика

15:35 11.09.2021

Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября – представитель Украины в Фонде

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Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября – представитель Украины в Фонде

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года, сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.

"Миссия может начать работу через 10-12 дней", – сказал он на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Рашкован уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет "виртуальной", то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.

В то же время, по его словам, сохраняется шанс, что глава миссии Иванна Владкова-Голлар прибудет в Киев, однако это зависит от развития эпидемиологический ситуации в Украине с Covid.

Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко на этой неделе сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискусии с миссией.

Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.

Теги: #миссия #мвф
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