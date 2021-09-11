Экономика

12:21 11.09.2021

СНБО обнародует информацию об использовании украинских недр через две недели - Данилов

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СНБО обнародует информацию об использовании украинских недр через две недели - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обнародует информацию об использовании украинских недр через две недели, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Когда решением СНБО было принято положить на стол публично для граждан все недра, которые есть в стране, было очень много такого – ну а зачем и что же вы делаете? Я вам могу доложить, что через две недели вы будете это все видеть. Вам будет очень приятно", - заявил Данилов на конференции YES Brainstorming в субботу.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины ввел в действие решение СНБО от 16 июля 2021 года "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства".

Решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для государства. Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и которые будут предоставлены в пользование на условиях соглашений о разделе продукции, участков, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование, и обеспечить ежегодную актуализацию списков участков.

YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

Теги: #снбо #недра #данилов
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