Экономика

18:29 10.09.2021

Перед приватизацией завода "Большевик" должен быть решен вопрос передачи Киеву цеха №5 – советник главы КГГА

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Перед приватизацией завода "Большевик" должен быть решен вопрос передачи Киеву цеха №5 – советник главы КГГА

Перед приватизацией завода "Большевик" должен быть решен вопрос передачи Киеву цеха № 5, сообщил советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Инвестиционного форума города Киева.

"ФГИ выставляет на продажу завод "Большевик" целиком. Наша позиция, что город забирает цех № 5. Без его сноса нельзя завершить развязку на Шулявке, именно на этом участке запланированы съезды, прописанные в проекте. Этот вопрос, в том числе, может быть решен путем внесения соответствующих пунктов в условия приватизации", - сказал он.

По словам эксперта, в настоящее время город ведет судебные тяжбы с ФГИ относительно определения цены, так как Фонд выставил городу цену за цех в 700 млн грн.

"Но город берет его для того, чтобы снести и создать транспортную инфраструктуру, а не под какие-то коммерческие проекты. Тем более, что завод "Большевик" должен большое количество денег городу – долги по налогам на землю, около 300 млн грн. А на самом деле, они вообще должны были передать его на бесплатной основе или снести сами", - отметил Белоцерковец.

 

Теги: #приватизация #белоцерковец #большевик
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