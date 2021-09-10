Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в июле сократилась на 3,5% - Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2021 года сократилась на 3,5% к июню и составила 57,2 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в июле украинцы уплатили за жилкомуслуги 12,4 млрд грн, что составило 117,3% начисленной за тот месяц суммы.

Задолженность за поставленную электроэнергию в июле составила 7,1 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Харьковской (131,5% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Ривненской (124,9%), Киевской (122,5%), Днепропетровской (121,4%) областях и Киеве (124,4%).

Наиболее низкий уровень оплаты – в Черновицкой, Кировоградской, Винницкой и Херсонской областях (104-109% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 29,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 248,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 135,5 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.