Экономика

16:31 10.09.2021

Шевченко: За 7 месяцев 2021 года выдано более 4,4 млрд грн ипотечных кредитов

2 мин читать
Шевченко: За 7 месяцев 2021 года выдано более 4,4 млрд грн ипотечных кредитов

Уровень ипотечного кредитования возвращается к показателям 2018 года, что свидетельствует о выздоровлении экономики от коронакризиса. Актуальную статистику по ипотеке изложил в Facebook глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

«Ипотека набирает обороты: за первые семь месяцев года объем новых ипотечных кредитов превысил 4,4 млрд грн. В частности, в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн», - сообщил Шевченко.

По данным Нацбанка, только за январь-июль текущего года объемы нового кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в 3 раза в денежном выражении (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

Ставки по ипотечным кредитам снижаются, но не настолько существенно. С начала 2021-го средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке (что составляет более 90% всех сделок) снизилась на 0,6 процентных пункта до 13,4%, на первичном - на 0,1 процентных пункта до 16,8%.

«Радует, что все больше банковских учреждений уделяет внимание этому сегменту кредитования. Так, в июле новые ипотечные кредиты выдал уже 21 банк, это рекордное количество участников рынка с декабря 2018 года, с тех пор НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу», - добавил глава Нацбанка.

Напомним, ранее Кирилл Шевченко заявлял, что Нацбанк приветствует легализацию криптовалютних бирж и рассматривает возможность выпуска собственных цифровых денег.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа в Европе пробила планку в $700/тыс. куб. м и уже достигла $707

Стратегические предприятия должны оставаться в Украине - Зеленский о "Мотор-Сичи"

Правительство попросит Раду выделить дополнительно 12 млрд грн на выплату субсидий

Инфляция 10,2% сохранилась в Украине по итогам августа – Госстат

Сумма второго транша stand-by от МВФ Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре - глава НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в июле сократилась на 3,5% - Госстат

В Раде указывают на уступки другим странам при закупке поездов, премьер вновь заверяет в 35% локализации

CEO "Нафтогаза": рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением "Газпромом" поставок в Европу

Цена газа в Европе пробила планку в $700/тыс. куб. м и уже достигла $707

Кабмин не контролирует ситуацию в стране и ведет Украину к энергетическому коллапсу – Тимошенко

"Энергоатом" рассчитывает на товарный кредит от финучреждений США для покупки энергоблока Westinghouse - Котин

Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ

Глава "Нафтогаза" выступает за скорейшее избрание независимых членов НС на прозрачном конкурсе

Стратегические предприятия должны оставаться в Украине - Зеленский о "Мотор-Сичи"

Правительство попросит Раду выделить дополнительно 12 млрд грн на выплату субсидий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА