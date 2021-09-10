Экономика

15:10 10.09.2021

CEO "Нафтогаза": рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением "Газпромом" поставок в Европу

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CEO "Нафтогаза": рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением "Газпромом" поставок в Европу

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением поставок в Европу со стороны российского "Газпрома".

"Мы считаем, что повышение цен, которое мы видим сейчас на рынке, является следствием фактически специальной кампании со стороны "Газпрома", который просто ограничивает поставки газа в Европу", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

По его словам, чтобы не допускать подобных спекуляций в дальнейшем представители ЕС должны добиться разблокирования доступа других компаний к транзиту через Украину и поставок газа из Центральной Азии.

"Таким образом, надеемся, что газа в Европе будет больше и, соответственно, цены будут ниже", - пояснил Витренко.

Как сообщалось, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в пятницу днем преодолела планку в $700 за тысячу кубометров и несколько раз достигла нового локального максимума в 57,79 евро за кВт.ч, или $707 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября – уже $639 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $338 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 2/3. На утро четверга запасы составляли 69,74%, что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина". Продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

Теги: #нафтогаз #газ #европа #витренко
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