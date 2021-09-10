Кабмин не контролирует ситуацию в стране и ведет Украину к энергетическому коллапсу – Тимошенко

Украинское правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем не контролирует ситуацию в стране, ведя Украину к энергетическому коллапсу и вгоняя граждан в крайнюю бедность, считает глава партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба политсилы, соответствующее заявление Тимошенко сделала в Фейсбуке после часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

"Оппозиции таки удалось заставить правительство отвечать на вопросы, которые больше всего беспокоят сейчас украинцев... Из ответов премьера сделала неутешительный вывод - Кабинет министров не контролирует ситуацию и не понимает, что ведет страну к энергетическому коллапсу, а людей - вгоняет в крайнюю бедность", - написала Тимошенко.

Во время своего выступления перед часом вопросов к правительству, нардеп заявила, что премьер "обязан сейчас всей стране и парламенту доложить, как люди будут платить повышенные тарифы".

Лидер "Батькивщины" задала не только вопрос об увеличении стоимости тепла в полтора раза этого отопительного сезона, но и о сокращении количества получателей субсидий из семи миллионов до двух с половиной человек, а также о попытке центральной власти "переложить свои просчеты на плечи местных властей, заставив их сохранить прошлогодние цены на квартплату при новых ценах на газ за счет дотаций из местного бюджета".