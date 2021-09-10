"Энергоатом" рассчитывает на товарный кредит от финучреждений США для покупки энергоблока Westinghouse - Котин

НАЭК "Энергоатом" рассчитывает на товарный кредит от американских финансовых организаций для покупки первого энергоблока АР1000 компании Westinghouse для сооружения его на площадке Хмельницкой АЭС, сообщил глава НАЭК Петр Котин.

"Мы рассчитываем, что одним из источников финансирования проекта строительства энергоблока по технологии Westinghouse АР1000 будет товарный кредит от американских финансовых организаций ", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Котин отметил: "Оборудование фактически изготовлено, оно находится на складах в США, в отличном состоянии, и может быть поставлено в Украину".

По его словам, НАЭК начала обсуждение проекта с американским Эксимбанком и DFC (Международная финансовая корпорация развития США - ИФ).

"Наши ожидания и расчеты – это товарный кредит плюс доходы самой компании", – резюмировал Котин, при этом уточнив, что стороны исходят из стоимости энергоблока ориентировочно $5 млрд.

Вместе с тем он указал: это большой успех, что удалось обсудить эти вопросы в США, "где обращаются очень большие объемы денег".

Относительно финансирования проекта за счет НАЭК ее глава отметил, что об этом в большей степени можно будет говорить после снятия с компании обязательств по обеспечению населения дешевой э/э.

"Наша компания также прибыльная. 15 млрд стоит поддержка низкой цены для населения. Если с нас будут сняты эти обязательства (а я надеюсь, что экономика придет к тому уровню, когда каждый будет платить сам за себя), у нас будут дополнительные средства. Мы их будем направлять или на достройку или в бюджет, из которого это будет финансироваться", – разъяснил Котин.

В то же время он сообщил, что проект строительства ХАЭС-4 уже фактически стартовал, он будет реализовываться с нуля, а не на подготовленной ранее площадке.

"У нас сейчас идут очень интенсивные совещания с Westinghouse. Очередное, сейчас, после нашего интервью, где мы будем договариваться о планировании графика работ, распределении ответственности, разработке "дорожной карты", – сказал Котин.

"До конца этого года, по оптимистичным прогнозам, мы сможем стартовать с проектированием и будем двигаться дальше", – сказал глава "Энергоатома".

Как сообщалось, в рамках визита президента Украины в США НАЭК "Энергоатом" и американская компания NuScale Power подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства в Украине малых модульных реакторов.

Кроме того, "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric подписали в США меморандум о строительстве в общей сложности пяти энергоблоков АЭС в Украине. Стоимость проекта составит около $25 млрд. Документ предусматривает участие Westinghouse в завершении строительства энергоблока ХАЭС-4 и еще четырех энергоблоков на других станциях по технологии AP1000 от компании.