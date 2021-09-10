Глава "Нафтогаза" выступает за скорейшее избрание независимых членов НС на прозрачном конкурсе
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает необходимым как можно скорее провести открытый прозрачный конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета компании.
"Если кратко: пусть уже как можно скорее будут, наконец-то, отобраны все независимые члены наблюдательного совета через открытый и конкурентный процесс, через оценку заслуг кандидатов и пользу, которую они могут принести украинскому народу", – написал Витренко в "Фейсбук" в пятницу.
При этом глава НАК не считает, что действующие независимые члены НС компании были избраны на прозрачной основе.
"К сожалению, в уже далеком 2017 году не было открытого конкурентного процесса отбора независимых членов наблюдательного совета НАКа. Их просто предложили посольства соответствующих стран вместе с представителями МФО. Потом без конкурса одного независимого члена назначило правительство Гройсмана (премьер Владимир Гройсман – ИФ). Потом независимых членов переназначили. Потом еще раз. Потом еще раз", – отметил Витренко.
По его словам, в результате "среди независимых членов нет ни одного с профильным (нефтегазовым) образованием и производственным опытом, ни одного с юридическим образованием и опытом, (нет) хорошего сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности, даже просто ни одного специалиста с опытом работы в Украине".
"Если мы искренне поддерживаем наблюдательный совет как институт, а не как персоналии, и если мы действительно за реформу корпоративного управления в интересах украинского народа, то давайте поддерживать проведение как можно скорее настоящего конкурса на всех независимых членов наблюдательного совета", – резюмировал глава "Нафтогаза".
Как сообщалось, последнее заседание набсовета "Нафтогаза Украины" в его нынешнем составе состоится 20 сентября этого года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает необходимым до конца ноября 2021 года "провести отбор на должности четырех независимых членов НС "Нафтогаза Украины" по принципам ОЭСР, т.е. полностью транспарентно и прозрачно с привлечением номинационного комитета".
Кабинет министров Украины распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года избрал на новый срок до одного года трех независимых членов НС в лице Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), а также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив.
Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена НС от государства – Роберта Бенша, вместо которого избрана заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко.