Стратегические предприятия должны оставаться в Украине - Зеленский о "Мотор-Сичи"

Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции, но стратегические предприятия должны оставаться под контролем государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину, я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал, это правда. Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние десять лет, некоторые из них с точки зрения акций, были переданы некоторым китайским партнёрам, то мы остановили это решением Совета национальной безопасности и обороны. То есть стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это что касается предприятия "Мотто- Сич" и т.д. У нас есть такие случаи", - сказал Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

В то же время президент указал, что с Китаем у Украины самый большой товарооборот и отметил, что хотел бы, чтобы товарооборот между Украиной и Китаем был ещё больше.

"Я хотел бы, чтобы украинский бизнес больше экспортировал в Китай, потому что большой рынок. Почему нет?" - указал Зеленский.

По словам президента, разговор об отношениях Украины с Китаем, это "о стратегических отношениях, о стратегических отношениях, о стратегических экономических партнерах".

YES Brainstorming - мероприятие нового формата Ялтинской европейской стратегии (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. Тема встречи - «После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию».

Ежегодные встречи Ялтинской европейской стратегии, общественной организации, которая бы способствовала процессу присоединения Украины к ЕС, проводятся по инициативе В.Пинчука с 2004 года. Встречи YES стали открытой площадкой для обсуждения новых идей и взглядов относительно путей развития Европы, Украины и всего мира.