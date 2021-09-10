Экономика

10:41 10.09.2021

Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

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Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая.

"Я не говорю о том, что нет сигналов со стороны США относительно отношений каких-либо стран в Европе с Китаем. Я не говорю о том, что такого нет. Но мы достаточно независимая страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе. Если бизнес чистый и открытый и он создает в Украине дополнительные рабочие места, то это и есть приоритет", - заявил Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

Теги: #сша #зеленский #китай
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