Экономика

17:48 09.09.2021

Шмыгаль обсудил с премьером Польши увеличение квоты авторазрешений для украинских перевозчиков

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Шмыгаль обсудил с премьером Польши увеличение квоты авторазрешений для украинских перевозчиков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с председателем Совета министров Польши Матеушем Моравецким увеличение квоты авторазрешений для украинских перевозчиков.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, Шмыгаль подчеркнул, что несмотря на пандемию, уровень двусторонней торговли товарами и услугами между странами по результатам I полугодия достиг почти $5 млрд.

"Такая положительная динамика дает возможность нам обсудить механизмы сотрудничества, которые будут способствовать дальнейшему росту уровня двусторонней торговли и увеличению уровня инвестиций", - цитирует Шмыгаля пресс-служба.

В частности, премьер Украины отметил важность увеличения польской стороной квоты авторазрешений для украинских перевозчиков.

"Мы максимально используем возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Возвращение количества авторазрешений до 200 тыс. в год позволит нам выполнить наши обязательства перед европейскими партнерами", - отметил Шмыгаль.

Стороны также обсудили реализацию проектов по развитию пограничной инфраструктуры для повышения эффективности функционирования пунктов пропуска и развития двусторонней торговли.

Теги: #автомобили #польша #шмыгаль #квоты
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