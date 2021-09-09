Экономика

17:22 09.09.2021

Кабмин в ближайшее время планирует утвердить стратегию развития Ощадбанка – глава Минфина

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Кабмин в ближайшее время планирует утвердить стратегию развития Ощадбанка – глава Минфина

Кабинет министров в ближайшее время планирует утвердить стратегию развития государственного Ощадбанка (Киев), сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко в ходе встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в четверг.

"Стратегия развития Ощадбанка находится в Секретариате Кабинета Министров и в ближайшее время будет рассмотрена на заседании правительства", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы Минфина.

Кроме того, Минфин и ЕБРР обсудили условия предоставления Ощадбанку долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции банка.

Согласно сообщению, основными условиями ЕБРР является согласование Кабмином стратегии развития Ощадбанка на 2021-2025 гг., а также разработка и согласование с Минфином плана приватизации и стратегии выхода государства из капитала банка.

Кроме того, ЕБРР одним из условий является участие ЕБРР в обновлении программы трансформации Ощадбанка.

Управляющий директор ЕБРР в секторе финучреждений Франсис Малиж, которого цитирует пресс-служба Минфина, отметил, что финансирование Ощадбанка является одним из стратегических проектов ЕБРР в Восточной Европе.

Теги: #стратегия #ощадбанк
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