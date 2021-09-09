Рост ВВП еврозоны может превысить допандемийный уровень к концу 2021 года - Лагард

Рост экономики еврозоны, как ожидается, превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии коронавируса, к концу текущего года, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны все больше усиливается", - отметила глава ЕЦБ.

"Более 70% взрослых европейцев полностью прошли вакцинацию, экономика в целом вновь открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям - наращивать производство", - сказала Лагард.

В то же время она отметила, что, несмотря на рост общего иммунитета к коронавирусу, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение нового штамма коронавируса "дельта" может затормозить полное открытие экономики еврозоны.

При этом Лагард отметила, что текущее ускорение инфляции, как ожидается, будет в основном носить временный характер, и ценовое давление будет усиливаться умеренными темпами.

Кроме того, глава ЕЦБ отметила, что финансовые условия для компаний, домохозяйств и государственного сектора остаются благоприятными с момента последней оценки ситуации в июне.

"Благоприятные финансовые условия необходимы для продолжения восстановления экономики и компенсации отрицательного воздействия пандемии на инфляцию", - сказала Лагард.

ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, однако сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

При этом Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

Полный текст материала доступен в ленте новостей по подписке