Экономика

16:41 09.09.2021

Рост ВВП еврозоны может превысить допандемийный уровень к концу 2021 года - Лагард

2 мин читать
Рост ВВП еврозоны может превысить допандемийный уровень к концу 2021 года - Лагард

Рост экономики еврозоны, как ожидается, превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии коронавируса, к концу текущего года, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны все больше усиливается", - отметила глава ЕЦБ.

"Более 70% взрослых европейцев полностью прошли вакцинацию, экономика в целом вновь открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям - наращивать производство", - сказала Лагард.

В то же время она отметила, что, несмотря на рост общего иммунитета к коронавирусу, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение нового штамма коронавируса "дельта" может затормозить полное открытие экономики еврозоны.

При этом Лагард отметила, что текущее ускорение инфляции, как ожидается, будет в основном носить временный характер, и ценовое давление будет усиливаться умеренными темпами.

Кроме того, глава ЕЦБ отметила, что финансовые условия для компаний, домохозяйств и государственного сектора остаются благоприятными с момента последней оценки ситуации в июне.

"Благоприятные финансовые условия необходимы для продолжения восстановления экономики и компенсации отрицательного воздействия пандемии на инфляцию", - сказала Лагард.

ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, однако сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

При этом Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

Полный текст материала доступен в ленте новостей по подписке

Теги: #лагард #прогноз #ввп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:46 09.09.2021
Теплая и сухая погода сохранится в Украине до конца недели

Теплая и сухая погода сохранится в Украине до конца недели

11:29 09.09.2021
Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

12:04 08.09.2021
В Украине ожидается теплая и сухая погода

В Украине ожидается теплая и сухая погода

10:44 08.09.2021
Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

14:09 06.09.2021
Разумков о возможных отставках министров: есть те, кто "в добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабмин

Разумков о возможных отставках министров: есть те, кто "в добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабмин

13:11 06.09.2021
Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года

Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года

12:04 06.09.2021
В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

09:20 06.09.2021
Первой кадровой ротацией в Кабмине осенью должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны – нардеп Рудик

Первой кадровой ротацией в Кабмине осенью должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны – нардеп Рудик

11:50 05.09.2021
В начале недели в Украине осадков не будет, ночью на поверхности почвы заморозки

В начале недели в Украине осадков не будет, ночью на поверхности почвы заморозки

19:20 03.09.2021
Украину ожидает минимум один локдаун - президент Internet Invest Group

Украину ожидает минимум один локдаун - президент Internet Invest Group

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инфляция 10,2% сохранилась в Украине по итогам августа – Госстат

Сумма второго транша stand-by от МВФ Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре - глава НБУ

Нацбанк Украины ожидает сокращения инфляции с ноября ниже 10%

Новак и уполномоченный ФРГ по транзиту газа через Украину обсудили возможность использования украинского маршрута после 2024г

Последнее заседание набсовета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября – глава набсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль обсудил с премьером Польши увеличение квоты авторазрешений для украинских перевозчиков

Кабмин в ближайшее время планирует утвердить стратегию развития Ощадбанка – глава Минфина

Инфляция 10,2% сохранилась в Украине по итогам августа – Госстат

МХП в Украине сосредоточится на трансформации в кулинарную компанию

Ford сократит 4 тыс. рабочих мест в Индии в рамках реструктуризации бизнеса

Сумма второго транша stand-by от МВФ Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре - глава НБУ

Кабмин к началу следующей недели примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников

НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых

Нацбанк Украины ожидает сокращения инфляции с ноября ниже 10%

"Батькивщина" требует от Рады принять два тарифных закона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА