Экономика

15:09 09.09.2021

МХП в Украине сосредоточится на трансформации в кулинарную компанию

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МХП в Украине сосредоточится на трансформации в кулинарную компанию

Агрохолдинг МХП, крупнейший производитель курятины в Украине, в будущем сосредоточится на производстве продукции с добавочной стоимостью и трансформации в кулинарную компанию, при этом не намерен увеличивать обрабатываемые земельные площади, сообщила финансовый директор группы компаний Виктория Капелюшная агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас есть устоявшийся земельный банк, мы не находимся в поиске новой земли. Есть длинные договора аренды на 10 лет, поэтому мы продолжаем работать абсолютно в том же режиме, что и раньше", - отметила она.

По данным Капелюшной, стоимость аренды земельных участков с/х назначения существенно не изменилась после открытия рынка земли 1 июля: в некоторых регионах она незначительно снизилась, тогда как в некоторых чуть повысилась. Она уточнила, что земельная реформа на данный момент не повлияла на операционную деятельность агрохолдинга.

В то же время в стратегические планы агрохолдинга входит трансформация компании в кулинарную, производящую больше продукции с добавочной стоимостью, сообщила финдиректор.

Она также отметила, что переименование бренда "Наша Ряба" в "Та сама курочка" – временное решение. О дальнейшем формате маркировки своей продукции агрохолдинг сообщит через некоторое время.

Глава правления агрохолдинга "МХП" Юрий Косюк в прошлом месяце решил отказаться от использования логотипа "Наша Ряба" на производимой группой компаний продукции, вместо этого будет использоваться логотип "Та сама курочка".

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

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Теги: #планы #мхп
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