Экономика

14:23 09.09.2021

Кабмин к началу следующей недели примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников

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Кабмин к началу следующей недели примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников

Кабинет министров Украины к концу текущей – началу следующей недели утвердит постановление, которым разрешит работу бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в онлайн-интервью медицинскому эксперту Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерине Булавиновой.

"Сейчас разрабатывается проект постановления Кабмина, который должен быть утвержден на этой или в начале следующей недели. Мы хотим разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и заведений для тех, кто получил полный курс вакцинации", - сказал он.

"Мы привыкли к тому, что общепиты в "красной" зоне закрываются, в "желтой" – ограничивается количество посетителей. По нормам, которые предложит Минздрав, мы разрешим заведениям работать даже в "красной" зоне, если 100% персонала будет вакцинировано, и мы будем снимать норму на ограничение количества посадочных мест, если посетители также будут вакцинированы", - пояснил Кузин.

Замминистра добавил, что посетителей будут пускать по внутреннему COVID-сертификату.

"В настоящее время функционирует два типа сертификатов – международный и внутренний. Внутренний пока выдается на полгода, но после того как закончится срок его действия, необходимо будет загрузить новый, который также будет действовать полгода. Таким образом, и внутренний и международный сертификаты будут действовать один год со дня завершения курса вакцинации", - сказал он.

При этом, по словам Кузина, подойдет как "зеленый", так и "желтый" сертификаты, которые выдаются после полного курса вакцинации или одной дозы соответственно.

Теги: #красная_зона #кузин #бизнес
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