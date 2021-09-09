Экономика

12:32 09.09.2021

ВСК рекомендует ввести в набсовет "Укрзализныци" профильных замминистров, представителей профсоюзов и отраслевых экспертов

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ВСК рекомендует ввести в набсовет "Укрзализныци" профильных замминистров, представителей профсоюзов и отраслевых экспертов

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" (УЗ), считает действительный состав наблюдательного совета компании недееспособным и рекомендует сменить его, введя заместителей профильных министров, представителей профсоюзных организаций и отраслевых экспертов.

"ВСК вынуждена констатировать, что существующий состав наблюдательного совета - это группа высокооплачиваемых лиц, которые никоим образом не влияют на положение АО "УЗ", не контролируют и не регулируют деятельность исполнительного органа и при этом не отвечают за свое бездействие... ВСК считает, что в таком виде и в таком составе наблюдательный совет подтвердил свою недееспособность", - говорится в промежуточном отчете ВСК, обнародованном на сайте Верховной Рады.

В то же время ВСК рекомендует: пересмотреть подходы к формированию состава наблюдательного совета, приведя в качестве примера "сбалансированного и эффективного органа управления" набсовет (Supervisory Board) железнодорожного холдинга Deutsche Bahn AG, - одну из ведущих мировых компаний по мобильности и логистике.

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру инфраструктуры Александру Кубракову ВСК предлагает признать работу состава наблюдательных советов "Укрзализныци" за последние пять лет неэффективной, непрофессиональной и деструктивной.

ВСК также призывает пересмотреть представительства в набсовете УЗ, предусмотрев в его составе представительство акционера в лице действующих заместителей министров, которые занимаются вопросами инфраструктуры, финансов, экономики, энергетики и цифровой трансформации; представительство трудовых коллективов в лице репрезентативных профсоюзов, а также независимых членов отобранных из числа ученых, экспертов в сфере транспорта, финансов и управления, народных депутатов Украины.

Теги: #отчет #укрзализныця #вск
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