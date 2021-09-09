Экономика

11:40 09.09.2021

Топ-менеджмент "Укрзализныци" необходимо срочно менять и привлекать к ответственности - ВСК

1 мин читать
Топ-менеджмент "Укрзализныци" необходимо срочно менять и привлекать к ответственности - ВСК

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" (УЗ), считает, что топ-менеджмент компании необходимо срочно менять.

"Идет определенное движение по смене топ-менеджмента "Укрзализныци", но оно является недостаточным. И, кроме того, что топ-менеджмент УЗ срочно необходимо менять, этих людей нужно привлекать к ответственности в соответствии с теми пунктами, которые указаны в нашем промежуточном отчете", - подчеркнула глава ВСК Юлия Гришина в ходе заседания Верховной Рады в четверг.

Она также указала на то, что следующий шаг по отношению к топ-менеджменту и наблюдательному совету компании должен стать приведением размеров их зарплат в соответствие с эффективностью их работы.

Теги: #укрзализныця #вск #топ_менеджмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 09.09.2021
ВСК рекомендует ввести в набсовет "Укрзализныци" профильных замминистров, представителей профсоюзов и отраслевых экспертов

ВСК рекомендует ввести в набсовет "Укрзализныци" профильных замминистров, представителей профсоюзов и отраслевых экспертов

10:40 09.09.2021
"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк из-за обстрелов

"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк из-за обстрелов

21:21 08.09.2021
Разумков не против создания ВСК для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

Разумков не против создания ВСК для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

17:41 08.09.2021
"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

12:11 06.09.2021
"Укрзализныця" заплатит 378 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

"Укрзализныця" заплатит 378 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

14:50 03.09.2021
"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки

"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки

15:23 02.09.2021
Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

15:06 02.09.2021
"Укрзализныця" запустила дополнительный электропоезд из Киева в Нежин с остановкой в Броварах

"Укрзализныця" запустила дополнительный электропоезд из Киева в Нежин с остановкой в Броварах

09:55 02.09.2021
"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

09:32 02.09.2021
"Укрзализныця" провалила ремонт ж/д инфраструктуры и содержание колеи - менеджер

"Укрзализныця" провалила ремонт ж/д инфраструктуры и содержание колеи - менеджер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новак и уполномоченный ФРГ по транзиту газа через Украину обсудили возможность использования украинского маршрута после 2024г

Последнее заседание набсовета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября – глава набсовета

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку - источник

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 1,4 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Батькивщина" требует от Рады принять два тарифных закона

"Эпицентр К" планирует открывать собственные торгово-развлекательные центры

"Эпицентр К" сотрудничает почти с 9 тыс. поставщиков, 56% из них – украинские

"Эпицентр К" изучает возможность разместить свои концепты в ТРЦ Respublika Park – заместитель гендиректора Гончаров

Новак и уполномоченный ФРГ по транзиту газа через Украину обсудили возможность использования украинского маршрута после 2024г

Последнее заседание набсовета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября – глава набсовета

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8,5%

Виртуальные активы не будут платежным средством в Украине – НБУ

Кабмин согласовал проведение служебного расследования в отношении главы Госгеонедр

Украина готовит выпуск гособлигаций на $748 млн для развития ипотеки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА