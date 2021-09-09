Экономика

10:20 09.09.2021

"Эпицентр К" планирует открывать собственные торгово-развлекательные центры

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"Эпицентр К" планирует открывать собственные торгово-развлекательные центры

"Эпицентр К" планирует открывать собственные торгово-развлекательные центры, сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщил Гончаров, первый подобный проект появится во Львове, на участке рядом с ТРЦ King Cross.

"Сейчас идет разработка конечной планограмы, пока некорректно называть его площадь и другие подробности, но этот объект будет чрезвычайно мощный", - сообщил Гончаров.

Активные работы по разработке проектов формата ТРЦ идут в Днепре и Запорожье.

"Конечно, наша стратегия не обходит и столицу, но конкретной локации сейчас не можем озвучить. Также работаем над концепциями ТРЦ в Одессе и Харькове", - сообщил Гончаров.

Он не раскрыл подробности концепций будущих ТРЦ, но сообщил, что для работы над ними привлечены архитекторы, имеющих опыт создания таких проектов.

Он отметил, что требования к внешнему виду и наполнению будущих проектов очень высокие.

"Это должно быть ТРЦ, который не похож на другие уже имеющиеся в Украине. Конечно, там должны быть бренды, которые завоевали наибольшую благосклонность украинском рынке, и популярные в мире. Также необходимо привлечь бренды, которые еще не представлены на нашем рынке. Кроме того, мы создадим особые магниты, которые еще нигде не представлены, и сделают наши проекты действительно уникальными", - сообщил Гончаров.

Теги: #недвижимость #трц #планы #эпицентр_к #гончаров_владимир
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