Экономика

10:02 09.09.2021

"Эпицентр К" сотрудничает почти с 9 тыс. поставщиков, 56% из них – украинские

2 мин читать
"Эпицентр К" сотрудничает почти с 9 тыс. поставщиков, 56% из них – украинские

 "Эпицентр К" сотрудничает почти с 9 тыс. поставщиков, 56% из них - украинские, при этом доля отечественных товарных позиций постоянно растет, сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наша политика - создавать условия отечественным производителям, которые бы позволяли быть как можно ближе к потребителям. Именно поэтому мы работаем напрямую с производителями, а не с посредниками. Общее количество артикулов в торговых центрах составляет почти 780 тыс.", - сказал он.

По наблюдениям Гончарова, именно благодаря тесному сотрудничеству с "Эпицентром" нередко локальные игроки наращивают объемы и становятся общеукраинскими.

"Конечно, учитывая нашу разветвленную сеть, мы заинтересованы в развитии производителей. Поставщику также проще иметь большой объем поставок, которые можно привезти в одну точку - наш логистический центр в Калиновке (Киевская обл.), а дальше мы уже сами доставим товар в ТЦ", - отметил Гончаров.

Сотрудничает сеть и с небольшими производителями, которые могут обеспечить только свой регион. "Наши директора торговых центров могут привлекать до 10% местных поставщиков. Это способствует развитию малого и среднего бизнеса на местах", - сообщил заместитель гендиректора.

Он также отметил специфику таких стройматериалов, как газобетон или цемент. "Стоимость их доставки существенно влияет на конечную цену для потребителя, поэтому целесообразно продавать такой товар там, где он производится. Поэтому во всех наших ТЦ представлены локальные позиции этих материалов от местных производителей", - сказал Гончаров.

Теги: #эпицентр_к #сотрудничество #гончаров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 09.09.2021
"Эпицентр" откроет во Львове первый торгово-развлекательный центр в сети – замгендиректора компании "Эпицентр К" Гончаров

"Эпицентр" откроет во Львове первый торгово-развлекательный центр в сети – замгендиректора компании "Эпицентр К" Гончаров

10:20 09.09.2021
"Эпицентр К" планирует открывать собственные торгово-развлекательные центры

"Эпицентр К" планирует открывать собственные торгово-развлекательные центры

09:42 09.09.2021
"Эпицентр" открыл и провел реновацию девяти торговых центров в 2021 году

"Эпицентр" открыл и провел реновацию девяти торговых центров в 2021 году

09:29 09.09.2021
"Эпицентр К" изучает возможность разместить свои концепты в ТРЦ Respublika Park – заместитель гендиректора Гончаров

"Эпицентр К" изучает возможность разместить свои концепты в ТРЦ Respublika Park – заместитель гендиректора Гончаров

13:58 06.09.2021
"Эпицентр К" открывает в своих ТЦ пункты вакцинации

"Эпицентр К" открывает в своих ТЦ пункты вакцинации

08:25 04.09.2021
Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана - МИД КНР

Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана - МИД КНР

12:07 02.09.2021
Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

08:41 01.09.2021
Зеленский и министр обороны США Остин обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности

Зеленский и министр обороны США Остин обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности

07:55 01.09.2021
Украина подписала меморандум о взаимопонимании между минэкономики и экспортно-импортным банком США

Украина подписала меморандум о взаимопонимании между минэкономики и экспортно-импортным банком США

13:22 31.08.2021
Первый вице-премьер Украины и торгпред США обсудили в Вашингтоне усиление двустороннего сотрудничества в торговле

Первый вице-премьер Украины и торгпред США обсудили в Вашингтоне усиление двустороннего сотрудничества в торговле

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новак и уполномоченный ФРГ по транзиту газа через Украину обсудили возможность использования украинского маршрута после 2024г

Последнее заседание набсовета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября – глава набсовета

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку - источник

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 1,4 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Новак и уполномоченный ФРГ по транзиту газа через Украину обсудили возможность использования украинского маршрута после 2024г

Последнее заседание набсовета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября – глава набсовета

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8,5%

Виртуальные активы не будут платежным средством в Украине – НБУ

Кабмин согласовал проведение служебного расследования в отношении главы Госгеонедр

Украина готовит выпуск гособлигаций на $748 млн для развития ипотеки

Утвержденная собранием акционеров "Турбоатома" рыночная цена его акций занижена в 4 раза – глава Dragon Capital

Допдоходы госбюджета-2021 стоит направить на субсидии, медгарантии, защитникам, шахтерам и на инфраструктуру – глава бюджетного комитета

Минэкономики получило заявления об отставке трех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Рада ввела одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА