"Эпицентр К" сотрудничает почти с 9 тыс. поставщиков, 56% из них – украинские

"Эпицентр К" сотрудничает почти с 9 тыс. поставщиков, 56% из них - украинские, при этом доля отечественных товарных позиций постоянно растет, сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наша политика - создавать условия отечественным производителям, которые бы позволяли быть как можно ближе к потребителям. Именно поэтому мы работаем напрямую с производителями, а не с посредниками. Общее количество артикулов в торговых центрах составляет почти 780 тыс.", - сказал он.

По наблюдениям Гончарова, именно благодаря тесному сотрудничеству с "Эпицентром" нередко локальные игроки наращивают объемы и становятся общеукраинскими.

"Конечно, учитывая нашу разветвленную сеть, мы заинтересованы в развитии производителей. Поставщику также проще иметь большой объем поставок, которые можно привезти в одну точку - наш логистический центр в Калиновке (Киевская обл.), а дальше мы уже сами доставим товар в ТЦ", - отметил Гончаров.

Сотрудничает сеть и с небольшими производителями, которые могут обеспечить только свой регион. "Наши директора торговых центров могут привлекать до 10% местных поставщиков. Это способствует развитию малого и среднего бизнеса на местах", - сообщил заместитель гендиректора.

Он также отметил специфику таких стройматериалов, как газобетон или цемент. "Стоимость их доставки существенно влияет на конечную цену для потребителя, поэтому целесообразно продавать такой товар там, где он производится. Поэтому во всех наших ТЦ представлены локальные позиции этих материалов от местных производителей", - сказал Гончаров.