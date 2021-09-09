"Эпицентр К" изучает возможность разместить свои концепты в ТРЦ Respublika Park – заместитель гендиректора Гончаров

"Эпицентр К" рассматривает возможность размещения своих концептов в ТРЦ Respublika Park, сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы рассматриваем все предложения, которые к нам поступают. Например, в переговорном процессе с ТРЦ Respublika Park, хотя он рядом - по нашим торговым центрам на Кольцевой дороге в Киеве, забор в забор", - сообщил Гончаров.

По его словам, изучается возможность открытия в ТРЦ Respublika Park концептов, которые развиваются за пределами "Эпицентра": Intersport, E.Pic, ЭТО ТО, MonCheri, Lapki, "Галерея Деко", "Центр Мебели", "Дом Воды", "Садовый Центр", All4Rest, Sleep-студия, Militari, "Студия интерьера", "Студия Света", "Аптека 100+", Food Market.

Гончаров также сообщил , что также изучаются в качестве потенциальных для размещения магазинов "Эпицентр К" "МОСТ-сити" в Днепре, Fabrika в Херсоне, ТРК "Солнечная галерея" в Кривом Роге.

"Мы рассматриваем не только новые ТРЦ. Например, мы открыли "Галереи Деко" в ТЦ "Аркадия" (Киев), который имеет несколько устаревшую концепцию, однако наш магазин демонстрирует там хорошие результаты. Принимая решение, мы оцениваем, прежде всего, возможности привлечения новых покупателей", - сказал Гончаров.